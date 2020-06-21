Жителей взорвавшегося дома переселили в интернат

Киевская городская государственная администрация (КГГА) временно переселила в интернат жителей взорвавшегося жилого дома, где погибли 3 человека, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, уже развернули полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме, где произошел взрыв.

Также городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что среди пострадавших оказались работники акционерного общества "Укрзализныця".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадавшим в результате взрыва многоэтажного дома в Дарницком районе будет предоставлено временное жилье на базе одного из столичных интернатов, а дом может обрушиться любой момент.

Во взорвавшемся доме на Позняках накануне устанавливали газовые счетчики.

Тем временем, появилось видео разрушенных квартир с высоты