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27 июля 2020, понедельник, 10:58 1454
Происшествия 2020-07-27T11:00:14+03:00
Українські Новини
В центре Киева на Подоле прозвучал взрыв в доме

В центре Киева на Подоле прозвучал взрыв в доме

Ольга Фандорина
Взрыв, Подол, Взрывное устройство, Взрыв в Киеве
Киевский Подол
Киевский Подол

Несмотря на принятые меры безопасности в Киеве, утром 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает "Украинская правду", со ссылкой на пресс-секретаря полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК".

По данным издания, взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате этого повылетали окна, повреждена внутренняя отделка дома. 

Как сообщали Українські Новини, служба безопасности Украины усилила меры общественной безопасности в Киеве во избежание возможных террористических актов, как это было в Луцке.

22 июля Национальная полиция усилила меры общественной безопасности в 9 областях Украины (Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковский, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой).

Национальная полиция усилила меры безопасности в Киеве в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский".

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