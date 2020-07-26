Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды

Ливни, пришедшие в Киев накануне, не покинут столицу и в воскресенье, 26 июля – ожидается ухудшение погоды со шквалами и грозой.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Порывы ветра местами достигнут 20 метров за секунду.

"По данным Укргидрометцентра, до конца сутки 25 июня в Киевской области грозы, местами град, шквалы 15-20 м / с. В первой половине дня 25 июля В Киеве гроза. 25 июля днем в западных областях грозы (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 26 июля, синоптики обещали в Киеве переменную облачность, ночью кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +​​28...+30 градусов.

Накануне в курортном Яремче выпал град.

А днем позже в Карпатах на горе Говерла из-за плохих погодных условий застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих – шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Также синоптики предупредили о катаклизмах ближайшие 30 лет. Жара и потопы станут еще экстремальнее.