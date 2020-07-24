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24 июля 2020, пятница, 07:00 42
Общество 2020-07-24T07:00:01+03:00
Українські Новини
Луческу возглавил Динамо! (Как же так?) Детектив под Полтавой заложник, граната, погоня

Луческу возглавил Динамо! (Как же так?) Детектив под Полтавой заложник, граната, погоня

Денис Иванеско
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Луческу стал главным тренером Динамо Киев. Суркис назвал Мистера одним из лучших тренеров мира, сфоткался с ним на стадионе и поручил "возродить победные традиции". Очень необычное решение, после долгих лет работы Луческу у главного соперника киевлян – донецкого "Шахтера".  Не удивительно, что киевские ультрас нахамили, а соцсети заполонили фотожабы.


Почетного президента клуба "Агробизнес" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола. Такое решение приняла Украинская ассоциация футбола несмотря на то, что Собуцкий в ней вице-президент. На прошлой неделе после матча "Агробизнес" – ФК "Минай" (Ужгород) Собуцкий ударил арбитра. Теперь ему запрещена любая деятельность, связанная с футболом, а команде запрещено играть на родном стадионе "Юность".

Новая драма с заложниками.  В Полтаве бывший атошник ранее судимый Роман Скрипник пытался угнать автомобиль. На горячем его настигла полиция. Тот достал гранату, взял в заложники областного начальника уголовного розыска и отправился с ним на угнанной машине по направлению на Киев. После обеда он бросил машину и заложника и убежал в лес.

Вчерашнего террориста, который в Луцке захватил автобус с заложниками суд арестовал без возможности внести залог. 

Остерегайтесь чернобыльских грибов и ягод. Полиция поймала собирателей прямо в зоне отчуждения, когда они пытались вывести "богатый" радиоактивный урожай – более 3 центнеров. 

В пятницу еще будет прохладно, как для лета. А начиная с субботы вернется 30-градусная июльская жара. 

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