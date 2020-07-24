Луческу возглавил Динамо! (Как же так?) Детектив под Полтавой заложник, граната, погоня

Луческу стал главным тренером Динамо Киев. Суркис назвал Мистера одним из лучших тренеров мира, сфоткался с ним на стадионе и поручил "возродить победные традиции". Очень необычное решение, после долгих лет работы Луческу у главного соперника киевлян – донецкого "Шахтера". Не удивительно, что киевские ультрас нахамили, а соцсети заполонили фотожабы.



Почетного президента клуба "Агробизнес" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола. Такое решение приняла Украинская ассоциация футбола несмотря на то, что Собуцкий в ней вице-президент. На прошлой неделе после матча "Агробизнес" – ФК "Минай" (Ужгород) Собуцкий ударил арбитра. Теперь ему запрещена любая деятельность, связанная с футболом, а команде запрещено играть на родном стадионе "Юность".



Новая драма с заложниками. В Полтаве бывший атошник ранее судимый Роман Скрипник пытался угнать автомобиль. На горячем его настигла полиция. Тот достал гранату, взял в заложники областного начальника уголовного розыска и отправился с ним на угнанной машине по направлению на Киев. После обеда он бросил машину и заложника и убежал в лес.



Вчерашнего террориста, который в Луцке захватил автобус с заложниками суд арестовал без возможности внести залог.



Остерегайтесь чернобыльских грибов и ягод. Полиция поймала собирателей прямо в зоне отчуждения, когда они пытались вывести "богатый" радиоактивный урожай – более 3 центнеров.



В пятницу еще будет прохладно, как для лета. А начиная с субботы вернется 30-градусная июльская жара.

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