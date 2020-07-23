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  • Болельщики киевского "Динамо" разошлись во мнениях о возможном назначении тренером команды Луческу. Сам "мистер" опроверг слухи о переезде в Киев ... год назад
23 июля 2020, четверг, 14:36 36
Политика 2020-07-23T14:45:39+03:00
Українські Новини
Болельщики киевского "Динамо" разошлись во мнениях о возможном назначении тренером команды Луческу. Сам "мисте

Болельщики киевского "Динамо" разошлись во мнениях о возможном назначении тренером команды Луческу. Сам "мистер" опроверг слухи о переезде в Киев ... год назад

Петр Стуженко
Спорт, Футбол, Динамо, Луческу, Тренер
Мирча Луческу. Коллаж Facebook
Мирча Луческу. Коллаж Facebook

Посетители спортивных страниц в социальных сетях активно обсуждают вероятность назначения румынского специалиста Мирчи Луческу новым главным тренером киевского "Динамо". Никто не ставит под сомнение талант этого футбольного специалиста, выигрывавшего европейский футбольный трофей. Но для поклонников столичного клуба в первую очередь важно то, что обладателем Кубка УЕФА Луческу становился с донецким "Шахтером", соперником, возможно еще более принципиальным, чем в советские времена был для "Динамо" московский "Спартак".

Отзывы на основе информации, что Луческу на столько близок к подписанию тренерского контракта с киевлянами, что не только обсудил детали с представителями столичной команды, но и ознакомился с инфраструктурой тренировочной базы, вызвали самые полярные отзывы болельщиков. От прямого негодования, до таких, в которых говорится: "не главное, как фамилия тренера, а что он сможет завоевать с командой".

Как оказалось, румынского тренера "сватают" в "Динамо" не в первый раз. Практически год назад СМИ c его исторической родины распространили новость, что Луческу едва ли не в полушаге от сотрудничества с киевлянами. Однако несколько позже? уже в комментарии украинским репортерам? экс-наставник "Шахтера" категорически опроверг эти сообщения, назвав их фейком.

"Это неправда и выдумки", - заявил тогда Мирча Луческу.

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