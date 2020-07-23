Фотожабы и протесты болельщиков "Динамо". Соцсети отреагировали на назначение Луческу главным тренером

Фанаты киевского "Динамо" негативно отреагировали на назначение на пост главного тренера Мирчи Луческу, который ранее тренировал донецкий "Шахтёр".

Сообщение на странице "WBC Ультрас Динамо" в Facebook гласит, что назначение экс-трениера "Шахтера" повлечет за собой акции протестов.

"Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны были бы осознавать, какие последствия это потянет за собой", – гласит официальное заявление ультрас.

Тем временем, соцсети взорвались мемами и фотожабами, посвященными реакции на назначение.

Ребят, то, что Луческу назначили главным тренером Динамо – это ведь хорошо. Его ведь могли и в НБУ, и в СБУ, и какое-то отдельное министерство под него создать, а так считай повезло — чебурек с быстрым метафоризмом (@ukrominion) July 23, 2020

Этими терактами нас отвлекают от назначения Луческу главным тренером Динамо Киев. — ФОП COVID19🔰 (@NATObandera) July 23, 2020

Ты мне был как брат!

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Как сообщали Українські Новини, после поражения от "Колоса" из Ковалевки главного тренера киевского "Дниамо" Михайличенко отправили в отставку.

Возможными кандидатами на пост главного тренера "Динамо" называли действующего наставшика луганской "Зари" Виктора Скрипника, экс-динамовца Сергея Реброва и Мирча Луческу.

Еще до назначения мнения относительно кандидатуры Луческу в среде болельщиков разделились.