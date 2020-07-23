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23 июля 2020, четверг, 18:37 147
Общество 2020-07-23T18:39:30+03:00
Українські Новини
Фотожабы и протесты болельщиков "Динамо". Соцсети отреагировали на назначение Луческу главным тренером

Фотожабы и протесты болельщиков "Динамо". Соцсети отреагировали на назначение Луческу главным тренером

Кира Молчанова
Спорт, Футбол, Динамо, ФК Динамо, Мем, Игорь Суркис, Динамо Киев, фотожабы, Мирча Луческу
Суркис и Луческу. Фото пресс-служба
Суркис и Луческу. Фото пресс-служба "Динамо"

Фанаты киевского "Динамо" негативно отреагировали на назначение на пост главного тренера Мирчи Луческу, который ранее тренировал донецкий "Шахтёр".

Сообщение на странице "WBC Ультрас Динамо" в Facebook гласит, что назначение экс-трениера "Шахтера" повлечет за собой акции протестов.  

"Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны были бы осознавать, какие последствия это потянет за собой", – гласит официальное заявление ультрас.

Тем временем, соцсети взорвались мемами и фотожабами, посвященными реакции на назначение.

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Как сообщали Українські Новини, после поражения от "Колоса" из Ковалевки главного тренера киевского "Дниамо" Михайличенко отправили в отставку.

Возможными кандидатами на пост главного тренера "Динамо" называли действующего наставшика луганской "Зари" Виктора Скрипника, экс-динамовца Сергея Реброва и Мирча Луческу.

Еще до назначения мнения относительно кандидатуры Луческу в среде болельщиков разделились.                          

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