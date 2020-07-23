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23 июля 2020, четверг, 19:55 616
Происшествия 2020-07-23T19:57:41+03:00
Українські Новини
Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами

Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами

Кира Молчанова
Полиция, Грибы, Чернобыль, Ягоды, Стронций, цезий, Лисичка, Чернобыльская зона, Чернобыльская зона отчуждения, сезон ягод, сезон грибов, грибной сезон, сезон черники
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области

В Киевской области полицейские задержали людей, которые собирали ягоды и грибы в зоне отчуждения, где еще недавно были пожары.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киевской области.

Грибники впоследствии хотели вывезти собранное из Чернобыля.

"Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы, которые граждане пытались переместить за пределы зоны без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Также правоохранители изъяли автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный "урожай"", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что вывести из зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов.

Измерения показали, что уровень цезия и стронция в них вдвое превышает допустимые нормы.

Лисички. Фото: пресс-служба полиции Киевской областиЛисички. Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Ягоды. Фото: пресс-служба полиции Киевской областиЯгоды. Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Грибник из Чернобыля. Фото: пресс-служба полиции Киевской областиГрибник из Чернобыля. Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне.  Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.

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Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами
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