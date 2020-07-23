Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами

В Киевской области полицейские задержали людей, которые собирали ягоды и грибы в зоне отчуждения, где еще недавно были пожары.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киевской области.

Грибники впоследствии хотели вывезти собранное из Чернобыля.

"Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы, которые граждане пытались переместить за пределы зоны без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Также правоохранители изъяли автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный "урожай"", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что вывести из зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов.

Измерения показали, что уровень цезия и стронция в них вдвое превышает допустимые нормы.

Лисички. Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Ягоды. Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Грибник из Чернобыля. Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.