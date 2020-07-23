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23 июля 2020, четверг, 21:00 34
Общество 2020-07-23T21:00:01+03:00
Українські Новини
Пройдут дожди с грозами и отступит жара. Прогноз погоды на 24 июля

Пройдут дожди с грозами и отступит жара. Прогноз погоды на 24 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

24 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +22…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +23…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов.

23 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

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