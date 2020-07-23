Избил судью. Вице-президента УАФ Собуцкого пожизненно отстранили от футбола

В то время, как главным тренером киевского "Динамо" стал экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, вице-президента Украинской ассоциации футбола и почетного президента клуба "Агробизнес" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола.

Об этом сообщает УАФ, передают Українськi Новини.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению ПФЛ и комитета по этике и честной игры УАФ относительно инцидента, произошедшего 15 июля 2020 года после матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК "Агробизнес" (Волочиск) - ФК "Минай" (Ужгород).

Собуцкий ударил арбитра. Комитет признал, что его действия нанесли вред имиджу украинского футбола.

По результатам рассмотрения КДК УАФ постановил запретить Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно. Кроме того, клуб "Агробизнес" оштрафовали на 500 000 гривен.

Команде запрещено проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Как сообщали Українські Новини, после поражения от "Колоса" из Ковалевки главного тренера киевского "Дниамо" Михайличенко отправили в отставку.

Тем временем, фанаты киевского "Динамо" негативно отреагировали на назначение на пост главного тренера Мирчи Луческу, который ранее тренировал донецкий "Шахтёр".