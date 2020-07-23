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23 июля 2020, четверг, 12:03 394
Происшествия 2020-07-23T13:00:01+03:00
Українські Новини
Угрожавший правоохранителям гранатой в Полтаве взял в заложники полицейского

Угрожавший правоохранителям гранатой в Полтаве взял в заложники полицейского

Елизавета Кесельман
Взрыв, Полиция, Полтава, Граната, Угроза
Спецоперация в Полтаве Фото: Нацполиция
Спецоперация в Полтаве Фото: Нацполиция

Угрожавший полицейским гранатой в Полтаве взял в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Шияна.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Геращенко отметил, что 23 июля в Полтаве в 09:05 на улице возле здания  административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.

Во время задержания подозреваемый достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать.

Гещаненко отметил, что мужчина держал за руку сотрудника полиции.

На месте создан оперативный штаб.

"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан", - добавил Геращенко.

Он сообщил, что продолжаются переговоры, цель которых заставить мужчину сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Введена в действие полицейская специальная операция "Гром".

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля Запорожской области правоохранители задержали вооруженного нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать магазин.

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Угрожавший правоохранителям гранатой в Полтаве взял в заложники полицейского
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