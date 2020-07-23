Угрожавший правоохранителям гранатой в Полтаве взял в заложники полицейского

Угрожавший полицейским гранатой в Полтаве взял в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Шияна. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Геращенко отметил, что 23 июля в Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания подозреваемый достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. Гещаненко отметил, что мужчина держал за руку сотрудника полиции. На месте создан оперативный штаб. "После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан", - добавил Геращенко. Он сообщил, что продолжаются переговоры, цель которых заставить мужчину сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие полицейская специальная операция "Гром". Как сообщали Українськi Новини, 21 июля Запорожской области правоохранители задержали вооруженного нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать магазин.