Угрожавший правоохранителям гранатой в Полтаве взял в заложники полицейского

Угрожавший полицейским гранатой в Полтаве взял в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Шияна.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Геращенко отметил, что 23 июля в Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.

Во время задержания подозреваемый достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать.

Гещаненко отметил, что мужчина держал за руку сотрудника полиции.

На месте создан оперативный штаб.

"После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан", - добавил Геращенко.

Он сообщил, что продолжаются переговоры, цель которых заставить мужчину сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Введена в действие полицейская специальная операция "Гром".

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля Запорожской области правоохранители задержали вооруженного нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать магазин.