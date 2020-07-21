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  • Луцкий террорист стрелял в Евгения Коваля – пуля прошла в паре сантиметров от начальника полиции
21 июля 2020, вторник, 23:38 189
Происшествия 2020-07-21T23:39:57+03:00
Українські Новини
Луцкий террорист стрелял в Евгения Коваля – пуля прошла в паре сантиметров от начальника полиции

Луцкий террорист стрелял в Евгения Коваля – пуля прошла в паре сантиметров от начальника полиции

Кира Молчанова
Стрельба, Заложники, Луцк, Арсен Аваков, Освобождение заложников, захват заложников, Нацполиция, Евгений Коваль, захват заложников в Луцке, Максим Кривош, луцкий террорист

Во время спецоперации по освобождению заложников, луцкий террорист Максим Кривош стрелял в первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Был один неприятный момент, когда террорист выстрелил в господина Коваля... Это был тот момент, когда мы переживали, но удалось вернуть его к переговорам", - сказал Аваков.

Как сообщает издание "Волынские новости", в Коваля стреляли, когда он пытался договррится с террористом о заложниках. В ответ на приближение полицейского к автобусу раздался выстрел. После этого полиция запретила снимать.

В Нацполиции уточнили, что пуля прошла рядом с головой Коваля и задела стекло, а он увернулся от осколков.

На видео, опубликованном "Украинской правдой", Коваль разговаривает с находящимся в автобусе террористом, передает заложникам воду, а потом звучит выстрел.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.

Арсен Аваков рассказал, что у террориста был сообщник в Харькове - его тоже задержали.

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Террориста Максима Кривоша задержали, заложников выпустили из автобуса
Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм
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