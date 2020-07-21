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21 июля 2020, вторник, 23:17 32
Силовые структуры 2020-07-21T23:30:01+03:00
Українські Новини
У луцкого террориста был сообщник в Харькове, — Аваков

У луцкого террориста был сообщник в Харькове, — Аваков

Кира Молчанова
Харьков, Луцк, Арсен Аваков, захват заложников, Сообщник, захват заложников в Луцке
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

У террориста, который весь день удерживал в задолжников около 20 человек в автобусе в центре Луцка, был сообщник в Харькове, которого тоже задержали, а саму операцию Максим Кривош тщательно планировал.

 Об этом во время брифинга сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает "РБК-Украина".

"Сообщники задержаны, несколько часов назад в Харькове его товарищ задержан, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, боеприпасы, взрывчатку и так далее", - заявил Аваков.

Не исключено, что у террориста могли быть еще сообщники — спецслужбы отрабатывают всех возможных лиц, которые могли быть причастны к организации теракта

"Это такой себе криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме, который нарисовал себе свое понимание справедливости и свое понимание ценности человеческой жизни. И получилось как получилось", - резюмировал глава МВД.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.

Президент Владимир Зеленский выполнил одно требование луцкого террориста – соответствующее видео президент Украины выложил на своей странице в Facebook. Зеленский в видеообращении сказал фразу "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", как этого требовал Максим Кривош.

После того, как заложников освободили, Зеленский удалил свое видео.

 

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