У луцкого террориста был сообщник в Харькове, — Аваков

У террориста, который весь день удерживал в задолжников около 20 человек в автобусе в центре Луцка, был сообщник в Харькове, которого тоже задержали, а саму операцию Максим Кривош тщательно планировал.

Об этом во время брифинга сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает "РБК-Украина".

"Сообщники задержаны, несколько часов назад в Харькове его товарищ задержан, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, боеприпасы, взрывчатку и так далее", - заявил Аваков.

Не исключено, что у террориста могли быть еще сообщники — спецслужбы отрабатывают всех возможных лиц, которые могли быть причастны к организации теракта

"Это такой себе криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме, который нарисовал себе свое понимание справедливости и свое понимание ценности человеческой жизни. И получилось как получилось", - резюмировал глава МВД.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.

Президент Владимир Зеленский выполнил одно требование луцкого террориста – соответствующее видео президент Украины выложил на своей странице в Facebook. Зеленский в видеообращении сказал фразу "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", как этого требовал Максим Кривош.

После того, как заложников освободили, Зеленский удалил свое видео.