У луцького терориста був спільник у Харкові, — Аваков

У терориста, який весь день утримував у боржників близько 20 людей в автобусі в центрі Луцька, був спільник в Харкові, якого теж затримали, а саму операцію Максим Кривош ретельно планував. Про це під час брифінгу повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає "РБК-Україна". "Спільники затримані, кілька годин тому в Харкові його товариш затриманий, з яким він мав ділові контакти. Там вилучили кілька одиниць зброї, боєприпаси, вибухівку і так далі", - заявив Аваков. Не виключено, що у терориста могли бути спільники — спецслужби відпрацьовують всіх можливих осіб, які могли бути причетні до організації теракту "Це такий собі кримінальний світ, який довго-довго сидів у в'язниці, який намалював собі своє розуміння справедливості і своє розуміння цінності людського життя. І вийшло як вийшло", - резюмував глава МВС. Як повідомляли Українські Новини, у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. В області було введено план "заручник". Раніше чоловік, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку поговорив з журналістами і розповів, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим. Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм. Президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог луцького терориста – відповідне відео президент України виклав на своїй сторінці в Facebook. Зеленський у відеозверненні сказав фразу "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім", як цього вимагав Максим Кривош. Після того, як заручників звільнили, Зеленський видалив своє відео.