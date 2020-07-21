У луцького терориста був спільник у Харкові, — Аваков

У терориста, який весь день утримував у боржників близько 20 людей в автобусі в центрі Луцька, був спільник в Харкові, якого теж затримали, а саму операцію Максим Кривош ретельно планував.

Про це під час брифінгу повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає "РБК-Україна".

"Спільники затримані, кілька годин тому в Харкові його товариш затриманий, з яким він мав ділові контакти. Там вилучили кілька одиниць зброї, боєприпаси, вибухівку і так далі", - заявив Аваков.

Не виключено, що у терориста могли бути спільники — спецслужби відпрацьовують всіх можливих осіб, які могли бути причетні до організації теракту

"Це такий собі кримінальний світ, який довго-довго сидів у в'язниці, який намалював собі своє розуміння справедливості і своє розуміння цінності людського життя. І вийшло як вийшло", - резюмував глава МВС.

Як повідомляли Українські Новини, у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. В області було введено план "заручник".

Раніше чоловік, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку поговорив з журналістами і розповів, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм.

Президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог луцького терориста – відповідне відео президент України виклав на своїй сторінці в Facebook. Зеленський у відеозверненні сказав фразу "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім", як цього вимагав Максим Кривош.

Після того, як заручників звільнили, Зеленський видалив своє відео.