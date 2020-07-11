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11 июля 2020, суббота, 08:16 831
Общество 2020-07-11T09:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине начался 122-й день карантина. Какие действуют ослабления

В Украине начался 122-й день карантина. Какие действуют ослабления

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Сегодня начался 122-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты остался 21 день.

В Тернополе 9 июля были смягчены ограничения по работе заведений общественного питания и партнерских родов. 

В Ровенской области 7 июля решили ослабить карантин, разрешат работу спортзалов, детских кружков, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов.

6 июля спустя неделю после запрета Киевская городская государственная администрация (КГГА) разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.

Кроме того, Львовская область, которая только с 22 июня возобновила пассажирские перевозки, разрешила работу гостиниц, заведений общественного питания и фитнес-центров с 7 июля.

Ранее Житомирская область приняла решение ослабить карантин. 1 июля возобновили работу поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна).

И в Черновцах в начале июля решили ослабить карантинные ограничения. Со 2 июля в общественный транспорт пускают всех граждан, а не только по спецпроездным справкам с работы.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Возобновилась работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня.

Кафе и рестораны могут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не обязаны соблюдать самоизоляцию; восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ могут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.


Как сообщали Українські Новини, каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина

Кроме того, Ивано-Франковская область готова к смягчению карантина

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