Ивано-Франковская область готова к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослаблений

По состоянию на 10 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 9 июля Ивано-Франковская область признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,25%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (22,07) и Черниговская (17,54) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,33%), Закарпатская (15,59%), Ривненская (13,64%), Харьковская (11,48%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствует Тернопольская (47,03%) область.

В Киеве заполненность составляет 34,34%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 114,07, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,11%, динамика составляет -28,22%.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд.

Также в Тернополе 9 июля были смягчены ограничения по работе заведений общественного питания и партнерских родов.