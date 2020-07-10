Порошенко хихикает с Путиным, Януковичу – 70!

Порошенко хихикал с Путиным в телефонном разговоре весной 2015 года. Деркач опубликовал новую запись, где бывший президент Украины поздравляет Путина с первомаем, шутит, благодарит и жмет руку. Заискивающее поведение как-то не вяжется с образом Порошенко как "борца с агрессором".



Фейсбук взорвался едкими фотожабами, припомнив Порошенко его предвыборные плакаты с Путиным.



Партия Порошенко назвала записи фейком, хотя в их достоверности мало кто сомневается даже среди сторонников Петра.



Предшественнику Порошенко Виктору Януковичу исполнилось 70 лет. Как встретил юбилей беглый президент – не известно. Но точно на чужбине – на родине его ждет тюрьма, имущество Януковича арестовано и даже бывшие соратники называют предателем.



Зеленский после посещения западной Украины пообещал отремонтировать 25 туристических магнитов Украины. Поездки президента проходят не слишком гладко – в Луцке военных заставили выгребать воду из луж в ожидании высокого гостя. А в Черновцах президент нахамил жалобщикам – "еще скажите, что хлеб черствый".



Несмотря на кризис и падение экономики Сенцов получит из госбюджета около $1 млн на съемки фильма "Носорог". Это будет лишь второй фильм Сенцова. Первый "Геймер" был сильно любительским.

Это точно надо сейчас делать, когда с начала года экономика упала на 5,9%?



Сенцова освободили из русского плена при Зеленском. Но он поддерживает Порошенко и критикует его уголовные дела.



Нового налога на земельные паи фермеров не будет. Премьер Шмыгаль назвал его преждевременным.



На выходных обещают теплую летнюю погоду – самое время расслабиться. Ведь разгар отпускного сезона)

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