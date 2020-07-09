"Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку", - Порошенко Путину через два месяца после Дебальцево

Петр Порошенко через два месяца после Дебальцево в 2015 году обсуждал с Путиным улучшение экономических контактов между Украиной и Россией, а также поздравлял Путина с наступающим Днем международной солидарности трудящихся и "жал руку". Об этом свидетельствуют новые записи разговоров "с голосом" Порошенко, обнародованные сегодня народным депутатом Андреем Деркачем на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Записи датированы 30 апреля 2015 года.

"Я считаю, было бы целесообразным, если будет… по-украински кажуть "Якщо буде ваша ласка", если будет желание, может быть приедет этот представитель в Киев Трехсторонней контактной группы, они бы у Хайди встретились там в Миссии ОБСЕ", - говорит голос, похожий на Порошенко, Путину на записях.

"Еще раз благодарю вас. С наступающим, не знаю, раньше называлось Международным днем солидарности трудящихся… Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем", - отмечается в другом месте.

"И последняя позиция там. Я действительно тоже готов посмотреть и подумать по каким-то перспективам экономическим, потому что там ситуация правда очень хреновая", - также говорит "голос" Порошенко Путину.

И в завершении: "Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку!".

По словам Деркача, спустя несколько лет, Петр Алексеевич, на канале олигарха Пинчука, в красках пересказывал насколько жесткую позицию он занял тогда, в 2015 году, в общении с Путиным.

Также нардеп напомнил, что в 2015 году в боях за Дебальцево погибли почти двести украинских солдат.

"Ровно через три недели после этого разговора Петр Порошенко наградил 228 украинских воинов, в том числе и защитников Дебальцево. Посмертно…. Считаю, комментарии здесь излишни", - отметил Деркач.

Он подчеркнул, что получил записи от журналистов-расследователей.

"Всю имеющуюся информацию мы передадим в правоохранительные органы", - резюмировал Деркач.