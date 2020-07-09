"Жму руку" – "Обнимаю". В соцсетях появились фотожабы дружеской беседы Порошенко с Путиным

Соцсети бурно обсуждают и публикуют фотожабы на тему опубликованного разговора с голосами, похожими на экс-президента Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным через два месяца после "дебальцевского котла". В фотожабах обыгрывается прощание лидеров государств в конце разговора, когда Порошенко говорит "Жму руку", а Путин отвечает "Обнимаю". Как сообщали Українські Новини, Луценко подтвердил, что Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором. Также бывший президент Петр Порошенко просил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена повлиять на фракцию Верховной Рады "Самопомощь" для поддержки ею назначения бывшего министра финансов Натальи Яресько премьер-министром в 2016 году. Петр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Рады Андреем Деркачем записей его разговоров с Джо Байденом. В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с Петром Порошенко, отредактированной "дыркой от бублика".Тем временем в Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников.