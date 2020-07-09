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09 июля 2020, четверг, 16:06 97
Общество 2020-07-09T16:15:01+03:00
Українські Новини
"Жму руку" – "Обнимаю". В соцсетях появились фотожабы дружеской беседы Порошенко с Путиным

"Жму руку" – "Обнимаю". В соцсетях появились фотожабы дружеской беседы Порошенко с Путиным

Валерия Драгомирова
Дебальцево, Петр Порошенко, Путин
Порошенко Путин Фото: antikor.com.ua
Порошенко Путин Фото: antikor.com.ua

Соцсети бурно обсуждают и публикуют фотожабы на тему опубликованного разговора с голосами, похожими на экс-президента Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным через два месяца после "дебальцевского котла". 

В фотожабах обыгрывается прощание лидеров государств в конце разговора, когда Порошенко говорит "Жму руку", а Путин отвечает "Обнимаю". 

 




 





Как сообщали Українські Новини, Луценко подтвердил, что Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором. 

Также бывший президент Петр Порошенко просил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена повлиять на фракцию Верховной Рады "Самопомощь" для поддержки ею назначения бывшего министра финансов Натальи Яресько премьер-министром в 2016 году.

Петр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Рады Андреем Деркачем записей его разговоров с Джо Байденом.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с Петром Порошенко, отредактированной "дыркой от бублика".

Тем временем в Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников. 

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Порошенко Путин Фото: antikor.com.ua
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