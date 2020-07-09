Перед визитом Зеленского в Луцк военные выгребали воду из луж

В четверг, 9 июля, Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область. Перед его визитом в 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая на данный момент находится в Луцке, военным приказали выгребать воду из луж, которые образовались из-за отсутствия ремонта дороги.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации.

Так, сообщается, что сперва военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая образовавшееся болото. Затем ямы залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП.

Военные перед визитом Зеленского в Луцк выгребали воду из луж. Фото: 24 канал

Военные выгребали воду из луж перед визитом Зеленского в Луцк. Фото: 24 канал

Как сообщает источник, приказ дало командование части под видом ремонта дорог, который не проводились к тому примерно в течение 20 лет.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 8 июля, Зеленский приехал посмотреть, как строят мост через Прут в Черновицкой области.

В ходе визита в Луганскую область Президент Зеленский сообщил, что гражданам, которые лишились своих домов вследствие лесных пожаров, будет выделено по 300 тысяч гривен компенсации.