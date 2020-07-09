Введение нового налога на земельные паи и пашню преждевременное, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что введение поставленного налогового обязательства, согласно законопроекту № 3131, для малых сельскохозяйственных производителей является преждевременным на данный момент.

Об этом он сообщил в ходе заседания Кабинета Министров в среду, передают Українськi Новини.

"Хотел сообщить нашу позицию касательно законопроекта № 3131 об увеличении налогов на гектар земли. Эта идея на сегодня преждевременная в условиях кризиса", - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что в то время, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличение арендной платы, к которому может провести такое обязательство, является некорректным.

Шмыгаль заявил, что через профильное министерство и комитет Верховной Рады попросит депутатов не принимать такой законопроект преждевременно.

Как сообщали Українськi Новини, главное научно-экспертное управление Верховной Рады заключило, что введение поставленного налогового обязательства, согласно законопроекту № 3131, приведет к увеличению налоговой нагрузки для селян и малых фермеров и не изменит ситуации для средних и крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

36 депутатов предлагают Верховной Раде ввести минимальное налоговое обязательство для собственников, постоянных пользователей, арендаторов земельных участков и паев сельскохозяйственного назначения.

Такое обязательство рассчитывается как произведение нормативной денежной оценки, площади земучастка, количества полных календарных месяцев, в течение которых для такого земучастка исчисляется обязательство, деленного на 12, и коэффициента 0,05.

Народные депутаты от "Слуги народа" и группы "Доверие" предлагают ввести налог в 6 тысяч гривен за пай для владельцев земли, соответствующий законопроект уже поддержали в налоговом комитете ВР.

28 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.