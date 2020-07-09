Взлет и падение Виктора Януковича: сегодня экс-президенту Украины исполняется 70 лет

Свой юбилей экс-президент Виктор Янукович встречает не в своей любимой Ялте, в многочисленном кругу родственников, друзей-политиков и однопартийцев, в сопровождении выступлений известных артистов, а на чужбине. Вероятно - в России. На родине же он теперь обвиняется в государственной измене.

После череды громких судебных разбирательств, о Януковиче вспоминают лишь "западные партнеры Украины", когда пролонгируют санкции в отношении президента-беглеца, да составители страниц для биографических сайтов.

Виктор Янукович – политический и государственный деятель Украины, премьер-министр Украины во время президентских сроков Виктора Ющенко и Леонида Кучмы, четвертый президент Украины. Родился 9 июля 1950 года в поселке Жуковка Енакиевского района Донецкой (Сталинской) области в семье машиниста паровоза Федора Владимировича Януковича и медсестры Ольги Семеновны Леоновой. Указывая родословную, Виктор Янукович впоследствии упоминал о польско-литовских корнях по отцовской линии.

Оба родителя мальчика не были местными: отец переехал из Витебской области, а мать была дочерью раскулаченного крестьянина из Орловской (Курской) волости. В 1952 году Ольга Семеновна скоропостижно скончалась, и воспитанием мальчика занялась бабушка Кастуся Ивановна Янукович, пережившая во время Великой Отечественной войны депортацию в Германию.

Виктор Янукович в детстве

Детство Янукович провел в городе Енакиево, отучился в школе № 34. В 17 лет был осужден по делу об ограблении в составе организованной группы на срок три года. После полугода пребывания в колонии Кременчуга Виктора освободили за примерное поведение. В 19 лет поступил газовщиком на Енакиевский металлургический завод. Через год повторно попал под суд в связи с дракой. Об ошибках молодости Виктор Янукович позднее написал в краткой биографии, которая потребовалась от него перед первым назначением на должность премьер-министра. В 1978 году обе судимости были сняты облсудом Донецкой области.

Виктор Янукович в молодости

В 70-е годы Янукович быстро стал расти по карьерной лестнице. Виктор сменил специальности автослесаря, механика, окончил местный горный техникум. До 1980 года состоял в рядах ВЛКСМ. 20 лет занимал должность генерального директора ПО "Донбасстрансремонт", ПО "Углепромтранс", а затем областного предприятия "Донецкавтотранс". В середине 70-х поступил в ДПИ на заочное отделение. До 1991 года состоял в рядах КПСС.

Политика

В 1996 году Янукович начинает политическую карьеру: сначала в качестве заместителя председателя, а затем в должности председателя Донецкой обладминистрации. Пост политик занимал до 2002 года. В 2000 Янукович становится завкафедрой инновационного менеджмента в ДонГУУ, получает звания профессора и доктора экономических наук. В 2001 году губернатор оканчивает Украинскую академию внешней торговли специалистом по международному праву.

Политик Виктор Янукович

В 2001 году по поручению действующего президента Леонида Кучмы посещает с политическим визитом Москву, в 2002 году избирается на должность премьер-министра, обойдя кандидатов Сергея Тигипко, Георгия Кирпу и Олега Дубину. С 2003 года возглавляет "Партию регионов", от которой через год выдвигается кандидатом в президенты. Выиграв второй тур выборов с преимуществом в 2,6% у Виктора Ющенко, был обвинен в фальсификации результатов голосования.

Виктор Янукович и Виктор Ющенко

В результате массовых протестов, которые получили название "Оранжевой революции", были проведены перевыборы. Голоса распределились в пользу Ющенко, и Януковичу пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2006 году избирается депутатом Верховной Рады от "Партии регионов" и становится председателем фракции. Через полгода вновь занимает пост премьер-министра, на котором проработал до конца 2007 года, после чего переходит в Верховную Раду.

Президент Украины

В 2010 году второй раз баллотировался в президенты. На этот раз соперниками Януковича стали Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Сергей Тигипко, Арсений Яценюк и Петр Симоненко. Во второй тур Янукович вышел вместе с Тимошенко, которую обошел, набрав 48,95% голосов. 25 февраля официально вступил в должность президента Украины, а также главы Совета национальной безопасности и обороны и Верховного главнокомандующего ВС Украины. Главой "Партии регионов" был избран Николай Азаров.

Инаугурация Виктора Януковича

Во время правления Виктор Янукович сократил аппарат президентской администрации на 20%, создал антикоррупционный комитет, расформировал 70% министерского аппарата, провел ряд реформ, отстаивал права на русский язык в рамках Европейской хартии региональных языков, отменил техосмотр автомобилей, упростил документальное сопровождение автоперевозок.

Виктор Янукович на посту Президента Украины

В первый год правления Януковича начался быстрый рост цен и тарифов на товары и услуги для граждан, при этом увеличилось число миллиардеров. Генеральная прокуратура возбудила дела против бывшего президента Леонида Кучмы, лидера оппозиции Юлии Тимошенко, министра экономики Богдана Данилишина, и.о. министра обороны Валерия Иващенко и других.

Виктор Янукович и Юлия Тимошенко

Во внешней политике приоритетом для Украины Янукович объявил союз с Россией и Белоруссией, при этом стратегической целью называл интеграцию в Евросоюз, но категорически отказался от сотрудничества с НАТО. Признал голодомор общей трагедией для всех народов бывшего СССР. В 2013 году Янукович отказался подписывать соглашение с Евросоюзом, тем самым спровоцировав политический кризис в стране, который получил название "Евромайдан".

Массовые протесты в Украине

21 февраля 2014 на Майдане Независимости начались кровопролитные столкновения, в результате которых погибло более ста человек. 22 февраля в Киеве начался жесткий политический кризис. Януковичсбежал в Крым, а затем -в Россию. Противники экс-президента указывают что тот самоустранился и сбежал из страны. Место главы государства временно занял Александр Турчинов.

Революция на Майдане в 2013-14 году

В ночь на 23 февраля 2014 Виктор Янукович вместе с близкими людьми совершил тайный перелет в Харьков, а оттуда в Крым, попросив у России политическое убежище. Оказавшись в Ростове-на-Дону, Виктор Янукович провел пресс-конференцию, на которой объявил о том, что подавать в отставку не намерен, и все действия оппозиции считает незаконным захватом власти. Но в Верховной Раде тут же приняли положение о неконституционном самоустранении Януковича с поста президента.

Личная жизнь

В 1969 году на Енакиевском металлургическом заводе Виктор Янукович познакомился с Людмилой Александровной Настенко 1949 года рождения, которая работала инженером в проектном бюро. В 1971 году состоялась свадьба, а через два года в семье родился первенец Александр. В 1981 году жена подарила Януковичу второго сына Виктора.

Свадьба Виктора Януковича

Оба брата получили высшее образование: старший окончил медицинский институт и экономический университет, младший – защитил диссертацию на тему о социальной политике государства. Позднее Александр занялся строительным бизнесом. У него есть два сына: Виктор и Александр.

Виктор Янукович-младший с 2006 года занимал пост депутата Верховной Рады. Состоял в браке с Ольгой Станиславовной Корочанской, которая подарила ему сына Илью (2010 г.р.). 22 марта 2015 года, совершая переезд по льду на озере Байкал, сын Януковича погиб. Машина с Виктором ушла под воду. Будучи за рулем, не успел вовремя отстегнуть ремни и утонул.

Семья Виктора Януковича

Похороны Виктора Януковича-младшего состоялись в Севастополе на мемориальном кладбище героев Крымской войны 1853—1856 годов.

Виктор Янукович на похоронах сына

С 2010 года Янукович и его жена Людмила живут отдельно друг от друга. Супруга осталась в Донецкой области, а президент поселился в резиденции в Межигорье, где каждое утро начинал с пробежки по пенькам и плавания, что позволило ему в возрасте 60 лет сохранить хорошую физическую форму (при росте 192 см вес Януковича составлял 85 кг).

Виктор Янукович с женой и сыновьями

По слухам, уже тогда президент Украины начал отношения с Любовью Полежай (Садыковой), в 2003 году приехавшей работать поваром в резиденции президента. Через три года работы Любовь разошлась с мужем Егором, при этом оставив общую дочь Марию. В 2010 году Полежай открыла в Киеве на Оболонской набережной салон красоты Crystal Spa и получила должность руководителя благотворительного фонда "Дорога будущего", который прекратил свое существование в 2014 году.

Любовь Полежай

В 2014 году Янукович вместе с сыновьями и сожительницей переехал в Россию, а Людмила Янукович поселилась в Крыму.

Виктор Янукович сейчас

Виктор Янукович и его семья в 2014 году получили защиту от РФ. Первоначально Янукович находился в Ростове-на-Дону, сейчас, по даным СМИ, живет в подмосковном поселке Барвиха. В 2017 году в немецком издании Der Spiegel появилась информация, что Виктор Янукович официально расстался с женой.

Виктор Янукович в 2017 году

В Украине против бывшего президента было возбуждено 10 уголовных дел. Януковича обвинили в организации умышленного массового убийства граждан на Майдане, незаконном присвоении авторских отчислений в размере 26 миллионов гривен, в государственной измене, в переводе земельных участков Межигорья из государственной собственности в частную.

Сейчас в отношении Януковича действуют санкции стран ЕС и Северной Америки, все его имущество, оставшееся в Украине, арестовано. За предательство Украины Януковича проклинают как враги, так и бывшие соратники.