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09 июля 2020, четверг, 16:02 335
Украина 2020-07-09T16:14:42+03:00
Українські Новини
25 туристических магнитов Украины: Зеленский анонсировал новый масштабный проект

25 туристических магнитов Украины: Зеленский анонсировал новый масштабный проект

Виолетта Чайковская
Туризм, Свитязь, Владимир Зеленский, Зеленский, Туризм в Украине, Шацкие озера, Туристические места, Внутренний туризм
Владимир Зеленский на совещании по туризму в Каменец-Подольском. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский на совещании по туризму в Каменец-Подольском. Фото: president.gov.ua

Помимо планов реконструкции 100 культурных объектов у Украине Президент Владимир Зеленский заявляет, что государство работает над развитием инфраструктуры и поиском инвесторов для проекта "25 туристических магнитов Украины".

Об этом он сообщил в Луцке на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передают Українськi Новини.

Сначала заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко проинформировал, что "сейчас очень быстро начали работать над проектом Президента "25 магнитов".

Зеленский пояснил, что в каждом регионе избран один "туристический магнит", в частности, в Волынской области - это Шацкие озера.

"Имеется в виду, что мы выбираем один центральный объект, 25 – в соответствии с регионами страны, и сосредотачиваемся над ним. Это не только деньги, которые мы будем вкладывать и помогать находить. Это инфраструктура этого "магнита", его восстановление, и его имидж за границей, его рекламирование", - рассказал он.

Тимошенко добавил, что уже начали работать над инфраструктурой и планированием, проводить встречи с инвесторами.

"Как мы сотрудничаем: есть инвестор, который хочет вкладывать деньги, тогда государство работает над инфраструктурой, а инвестор – над отелем, базой отдыха или еще чем-то", - сказал он.

Зеленский напомнил, что в следующем году государство также планирует заняться музеями и замками.

Тимошенко пояснил, что в рамках проекта "Большое строительство" запланирована реконструкция 100 объектов культурного достояния.

Зеленский также добавил, что "без инфраструктуры не будет никакого туризма", поэтому акцентировал на необходимости строительства и ремонта дорог и аэропортов.

"Это мы преодолеем за несколько лет", - заверил он.

Президент также напомнил, что для привлечения в Украину заграничных туристов планируется либерализировать визовый режим для ряда иностранных государств.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы рассказывали, о чем Зеленский договорился с туристическим бизнесом.

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