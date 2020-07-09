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09 июля 2020, четверг, 06:00 143 Инфографика
Жизнь 2020-07-09T06:00:01+03:00
Українські Новини
Аномальная жара отступит, чтобы ударить с новой силой: синоптик дал прогноз до конца недели

Аномальная жара отступит, чтобы ударить с новой силой: синоптик дал прогноз до конца недели

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

Наряду с тем, что синоптики прогнозируют катастрофические изменения погоды в Украине, на западе Украины остаются подтопленными пять сел, но в четверг там снова пройдут дожди. В то же время, жара отступит, чтобы на выходных ударить с новой силой.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в Украину пришло небольшое похолодание – 9 июля температура воздуха в ряде областей опустится до 20 градусов (после недавних выше +30).

Температура воздуха в течение четверга ожидается в западных, в большинстве центральных и северных областях 20-26 градусов. В южной части, в восточных областях, в Днепре и районах 26-29 градусов.

"Больше радуемся за жителей юга, востока и центра, откуда наконец отходит сильная жара. Дожди, преимущественно небольшие, возможны в четверг на западе и севере Украины, а также в Винницкой области, местами грозы. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет сухая солнечная погода", – написала Диденко.

В Киеве в четверг переменная облачность, локально небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня 23-24 градуса.

Синоптик добавила, что к выходным опять столбики термометров "поползут" вверх до 28-31 градуса, но уже с начала следующей недели температура воздуха снова вернется в комфортные пределы.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Также  синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.

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