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08 июля 2020, среда, 21:41 1654
Президент 2020-07-08T21:41:14+03:00
Українські Новини
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ

В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ

Ольга Фандорина
Черновицкая область, Черновцы, Жалобы, Владимир Зеленский
Зеленский в Черновцах. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Зеленский в Черновцах. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

В среду, 8 июля, президент Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в Черновицкую область, и возле Черновицкого государственного университета имени Федьковича его ожидали жители области с жалобами. Однако Зеленский не дослушал людей, развернулся и ушел. Видеозапись разговора опубликовал в Facebook местный журналист Петр Сологуб, передает "Страна".

Когда глава государства подошел к толпе граждан, собравшиеся стали наперебой жаловаться на вырубку лесов, ликвидацию санаториев, в том числе туберкулезного, где лечились дети. 

Зеленский принялся объяснять, что жители сами выбрали себе такую плохую корруммпированную власть, которая не решает их проблемы и вырубает леса.

Собравшиеся начали перечислять регионы, где идет масштабная вырубка, а также нет дорог. Президент откровенно разозлился.

"Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?" - раздраженно сказал он и поспешно дал задание свите собрать информацию по этой теме.

Народ продолжал жаловаться, но президент перестал обращать на него внимание, развернулся и ушел.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский приехал посмотреть, как строят мост через Прут в Черновицкой области.

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