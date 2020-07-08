Украинская туристка, задержанная в Греции, ждет возвращения в Украину

После того, как разрешилась ситуация с 17 задержанными в аэропорту Афин украинцами, 7 июля Греция отказала во въезде еще одной гражданке Украины, поскольку та прилетела с туристической целью, что на данный момент запрещено.

Эту информацию Українським Новинам подтвердило Министерство иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Обращений на горячую линию департамента консульской службы МИД Украины не было. Посольство Украины в Греции проинформировало об одной гражданке Украины, которая прибыла 7 июля рейсом WizzAir в 21:25 в Афины с туристической целью, и которой было отказано во въезде", - ответила пресс-служба.

На данный момент женщина ожидает возвращения домой.

4 июля украинских туристов по прилету в Афины отправили в изолятор. Эти задержанные в Греции украинцы провели в камере три дня.

Они провели в изоляторе аэропорта трое суток.

Посольство договорилось с греческими властями о том, что туристы не получат депортацию, которая может служить причиной отказа во въезде на территорию Европейского Союза.

Впоследствии 1 девушку пропустили транзитом во Францию на учебу, 3 разрешили остаться в стране с бизнес-целью, а 13 вернулись в Украину.

Среди украинских пассажиров новых рейсов в Грецию на данный момент известно только об одной гражданке, которой отказали в аэропорту в дальнейшем пропуске в страну.

Въезд украинцев в Грецию с туристической целью на данный момент запрещен.

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что случай задержания украинских туристов по прилету в Грецию - не первый, но предыдущий не был публичным.

МИД Украины призвал все авиакомпании, осуществляющие международные рейсы прекратить продажу билетов тем украинцам, которых могут не пустить на границе в другую страну.

Авиакомпании Wizz Air и Ryanair указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

На данный момент украинским туристам открыт въезд в 23 страны, но ряд из них обязывают после пересечения границы пройти 14-дневный карантин.

Европейский Союз решил не открывать границы для украинцев с 1 июля.

Евросоюз сможет открыть границы для украинских туристов в случае, когда количество больных на 100 тыс. населения не будет превышать средний показатель в ЕС, который по состоянию на прошлую неделю составлял 16 больных на 100 тыс.

Авиакомпании Wizz Air и Ryanair переложили ответственность на туристов узнавать условия посещения страны въезда.

Въезд украинцев в Грецию с туристической целью на данный момент запрещен, поскольку Евросоюз решил не открывать границы для Украины с 1 июля.