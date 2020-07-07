МИД может запретить продавать украинцам билеты в страны, куда им нельзя ехать

После скандала с застрявшими в Греции украинцами, МИД Украины призвал все авиакомпании, осуществляющие международные рейсы прекратить продажу билетов тем украинцам, которых могут не пустить на границе в другую страну. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба МИДа.

Также письма были отправлены с рекомендациями в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу Украины. От них требуют провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, осуществляющими международные перевозки из Украины.

Как отметили в пресс-службе, необходимо перестать продавать авиабилеты украинцам в страны, которые запрещают въезд гражданам Украины.

А также тем лицам, которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.).

В МИД подчеркнули, что эпидемическая ситуация будет непосредственно влиять на изменения в процедуре въезда в иностранные государства.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля украинских туристов по прилету в Афины отправили в изолятор. Эти задержанные в Греции украинцы провели в камере три дня.

Авиакомпании Wizz Air и Ryanair переложили ответственность на туристов узнавать условия посещения страны въезда.

Въезд украинцев в Грецию с туристической целью на данный момент запрещен, поскольку Евросоюз решил не открывать границы для Украины с 1 июля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что случай задержания украинских туристов по прилету в Грецию – не первый, но предыдущий случай не был публичным.