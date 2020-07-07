подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 июля 2020, вторник, 20:46 224
Кабмин 2020-07-07T20:55:15+03:00
Українські Новини
МИД может запретить продавать украинцам билеты в страны, куда им нельзя ехать

МИД может запретить продавать украинцам билеты в страны, куда им нельзя ехать

Ольга Фандорина
МИД Украины, Туристы, запрет выезда, авиабилеты
Туристы. Фото: pixabay.com
Туристы. Фото: pixabay.com

После скандала с застрявшими в Греции украинцами, МИД Украины призвал все авиакомпании, осуществляющие международные рейсы прекратить продажу билетов тем украинцам, которых могут не пустить на границе в другую страну. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба МИДа.

Также письма были отправлены с рекомендациями в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу Украины. От них требуют провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, осуществляющими международные перевозки из Украины.

Как отметили в пресс-службе, необходимо перестать продавать авиабилеты украинцам в страны, которые запрещают въезд гражданам Украины.

А также тем лицам, которые не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.).

В МИД подчеркнули, что эпидемическая ситуация будет непосредственно влиять на изменения в процедуре въезда в иностранные государства.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля украинских туристов по прилету в Афины отправили в изолятор. Эти задержанные в Греции украинцы провели в камере три дня

Авиакомпании Wizz Air и Ryanair переложили ответственность на туристов узнавать условия посещения страны въезда.

Въезд украинцев в Грецию с туристической целью на данный момент запрещен, поскольку Евросоюз решил не открывать границы для Украины с 1 июля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что случай задержания украинских туристов по прилету в Грецию – не первый, но предыдущий случай не был публичным.

Больше новостей о: МИД Украины Туристы запрет выезда авиабилеты

У Зеленского рассказали как приструнят интернет-СМ...
МАУ закрыла продажу билетов до 1 августа: сколько ...
Более трем миллионам россиян запретили выезжать за...
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно про...
Зеленский признался в недекларировании доходов в собственной декларации
Из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов: есть жертвы, людей эвакуируют
Новости
МИД может запретить продавать украинцам билеты в страны, куда им нельзя ехать 20:46
В Зеленского упал рейтинг до 36,6%, а у Тимошенко вырос, – "Социс" 20:34
Лесной пожар в Луганской области (Фото - пресс-служба ГСЧС)
Из-за лесного пожара на Луганщине сгорели более сотни домов: есть жертвы, людей эвакуируют 20:31
Угробивший "Электротяжмаш" Бусько давит на суд, чтобы вернуться на должность и.о.гендиректора, - СМИ 20:04
Три села на Прикарпатье отрезаны от транспорта из-за подъема уровня воды 20:02
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать, — Данилов 14:16
больше новостей
Сегодня Пенсионный фонд выделил на повышенные пенсии еще 1,5 миллиарда гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok