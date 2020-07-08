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08 июля 2020, среда, 13:37 504
Мир 2020-07-08T14:00:03+03:00
Українські Новини
В аэропорту Афин застряла еще одна туристка из Украины

В аэропорту Афин застряла еще одна туристка из Украины

Елизавета Кесельман
Греция, Афины, задержание украинцев в Греции, задержание украинцев в Афинах, Аэропорт Афин
Аэропорт. Фото: pixabay.com
Аэропорт. Фото: pixabay.com

После того, как из задержанных в аэропорту Афин украинцев в страну впустили троих человек, стало известно о том, что еще одна гражданка из Украины была задержана в том же аэропорту. Об этом сообщило посольство Украины в Греции в комментарии "Европейской правде".

По словам посла Сергея Шутенко, она оказалась единственной пассажиркой из двух рейсов, прибывших вчера из Украины в Грецию, которая не имела права на пересечение границы.

"Из двух рейсов, прибывших во вторник в Афины, есть лишь одна гражданка, которая не прислушивалась к рекомендациям и полетела в Грецию с туристической целью. Ее, конечно, не пустили, и сейчас она, так же, как и предыдущая группа, ждет в аэропорту возвращения в Украину. Вероятно, огласка прошлой истории и опыт тех, кто пробыл три дня в изоляторе, сработали, и люди поняли, что туристов в Грецию действительно не пускают", - сообщил посол Украины в Греции.

Отмечается, что вчера вечером украинские консулы дежурили в аэропорту, опасаясь, что на новых рейсах из Украины снова будут граждане, которые пока не имеют права въезда в Грецию, но переполнения изолятора не произошло.

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины призвал все авиакомпании, осуществляющие международные рейсы прекратить продажу билетов тем украинцам, которых могут не пустить на границе в другую страну. 

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