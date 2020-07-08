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  • Українська туристка, яку затримали в Греції, чекає на повернення в Україну
08 липня 2020, середа, 17:57 8
Європа 2020-07-08T19:00:03+03:00
Українські Новини
Українська туристка, яку затримали в Греції, чекає на повернення в Україну

Українська туристка, яку затримали в Греції, чекає на повернення в Україну

Ольга Фандорина
Карантин, Греція, обмеження пересування, Закриття кордонів, українці в Афінах
Гейт в аеропорту Афін
Гейт в аеропорту Афін

Після того, як вирішилася ситуація з 17 затриманими в аеропорту Афін українцями, 7 липня Греція відмовила у в'їзді ще одній громадянці України, оскільки та прилетіла з туристичною метою, що наразі заборонено.

Цю інформацію Українським Новинам підтвердило Міністерство закордонних справ, передають Українські Новини.

"Звернень на гарячу лінію департаменту консульської служби МЗС України не було. Посольство України в Греції проінформувало про одну громадянку України, яка прибула 7 липня рейсом WizzAir о 21:25 в Афіни з туристичною метою, і якій було відмовлено у в'їзді", — відповіла прес-служба.

Наразі жінка чекає повернення додому.

4 липня українських туристів по прильоту в Афіни відправили в ізолятор. Ці затримані в Греції українці провели в камері три дні.

Вони провели в ізоляторі аеропорту троє діб.

Посольство домовилося з грецькою владою про те, що туристи не отримають депортацію, яка може служити причиною відмови у в'їзді на територію Європейського Союзу.

Згодом 1 дівчину пропустили транзитом у Францію на навчання, 3 дозволили залишитися в країні з бізнес-метою, а 13 повернулися в Україну.

Серед українських пасажирів нових рейсів в Грецію на даний момент відомо лише про одну громадянку, якій відмовили в аеропорту надалі пропуску в країну.

В'їзд українців до Греції з туристичною метою наразі заборонено.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що випадок затримання українських туристів по прильоту в Греції — не перший, але попередній не був публічним.

МЗС України закликало всі авіакомпанії, що здійснюють міжнародні рейси припинити продаж квитків тим українцям, яких можуть не пустити на кордоні в іншу країну.

Авіакомпанії Wizz Air Ryanair і вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідування країни в'їзду.

Наразі українським туристам відкритий в'їзд в 23 країни, але низка з них зобов'язують після перетину кордону пройти 14-денний карантин.

Європейський Союз вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня.

Євросоюз зможе відкрити кордони для українських туристів у разі, коли кількість хворих на 100 тис. населення не буде перевищувати середній показник в ЄС, який станом на минулий тиждень становив 16 хворих на 100 тис.

Авіакомпанії Wizz Air Ryanair і переклали відповідальність на туристів щодо умов відвідування країни в'їзду.

В'їзд українців до Греції з туристичною метою наразі заборонено, оскільки Євросоюз вирішив не відкривати кордони для України з 1 липня.

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