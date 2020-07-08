Украина на карантине 119-й день. Где ввели новые ослабления

Сегодня начался 119-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля. До этой даты осталось 24 дня. В Ровенской области 7 июля решили ослабить карантин, разрешат работу спортзалов, детских кружков, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов. 6 июля спустя неделю после запрета Киевская городская государственная администрация (КГГА) спустя разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00. Кроме того, Львовская область, которая только с 22 июня возобновила пассажирские перевозки, разрешила работу гостиниц, заведений общественного питания и фитнес-центров с 7 июля. Ранее Житомирская область приняла решение ослабить карантин. 1 июля возобновили работу поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна). И в Черновцах в начале июля решили ослабить карантинные ограничения. Со 2 июля в общественный транспорт пускают всех граждан, а не только по спецпроездным справкам с работы. С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса. Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь. С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00. 1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны. Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет). С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов. Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ могут сдавать экзамены. Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами. Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19. Как сообщали Українські Новини, Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина. Тем временем мы писали, как изменился рынок труда за карантин.