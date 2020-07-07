Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина

По состоянию на 7 июля 9 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 6 июля Одесская область снова признана не соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (62,05%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (20,76), Одесская (23,44) и Черниговская (14,70) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (25,52%), Закарпатская (17,24%), Ивано-Франковская (13,11%), Ривненская (15,19%), Харьковская (11,47%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (19,61%) Донецкая (122,71%), Ивано-Франковская (14,11%), Тернопольская (47,31%) области.

В Киеве заполненность составляет 39,16%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 94,87, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,01%, динамика - 0,07%.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 564 до 49 607, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 283 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,9%, количество новых летальных случаев - на 61,5%.

Также вчера Киевская городская государственная администрация (КГГА) спустя неделю после запрета разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.