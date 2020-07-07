подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 июля 2020, вторник, 12:15 632
Общество 2020-07-07T12:16:08+03:00
Українські Новини
Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина

Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

По состоянию на 7 июля 9 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 6 июля Одесская область снова признана не соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (62,05%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (20,76), Одесская (23,44) и Черниговская (14,70) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (25,52%), Закарпатская (17,24%), Ивано-Франковская (13,11%), Ривненская (15,19%), Харьковская (11,47%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (19,61%) Донецкая (122,71%), Ивано-Франковская (14,11%), Тернопольская (47,31%) области.

В Киеве заполненность составляет 39,16%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 94,87, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,01%, динамика - 0,07%.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 564 до 49 607, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 283 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,9%, количество новых летальных случаев - на 61,5%.

Также вчера Киевская городская государственная администрация (КГГА) спустя неделю после запрета разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

Эмиратская авиакомпания с завтрашнего дня возобнов...
В Киевской области увеличилось количество новых сл...
В Киеве количество новых случаев коронавируса нача...
Меньше вакансий и переход в "онлайн". Как изменилс...
Украинцев вернут из Афин двумя рейсами 7 июля, — Кулеба
Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина
Новости
Минфин планирует дважды размещать валютные ОВГЗ в июле и трижды в августе 12:51
КС начал рассмотрение конституционности закона о языке 12:42
Бельгия не будет открывать границы с третьими странами в ближайшее время 12:38
Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина 12:15
Норвегия "выгнала" немецких туристов, которые приехали на отдых, несмотря на запрет 12:06
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
В Киеве количество новых случаев коронавируса начало расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok