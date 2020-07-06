Некоторые европейские страны снова ужесточили карантин

Так, с сегодняшнего дня, 6 июля, Греция закрывает границу для всех граждан Сербии до 15 июля. Запрет на въезд действует с 6:00. Такое решение было принято спустя два дня после того, как в сербской столице Белграде была объявлена чрезвычайная ситуация.

Также в Испании ужесточили ограничения в автономных регионах Галисия и Каталония. В Галисии локальный карантин введен в районе Ла Маринья провинции Луго с 70 тысячами жителей, где за прошедшие сутки было выявлено 106 новых случаев COVID-19.

Въезд и выезд в регион будет ограничен на ближайшие пять дней. Кроме этого в субботу на карантин был закрыт город Льеда с 200 тысячами жителей, что в Каталонии.

Кроме этого, 5 июля был введен карантин в трех городах Косово - Приштина, Феризай и Вучитрн.

Как сообщали Українські Новини, ранее в аэропорту Афин 17 украинцев задержали и отправили в изолятор.

В МИД планируют вернуть задержанных в Афинах украинцев 6 и 7 июля.