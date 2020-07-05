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05 июля 2020, воскресенье, 23:45 98
Европа 2020-07-06T01:15:02+03:00
Українські Новини
В Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин

В Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин

Валерия Драгомирова
Испания, Карантин, Коронавирус, Галисия
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

Вслед за районом Сагрия, испанская Галисия вводит карантин в районе Ла Маринья из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Галисия, автономное сообщество на северо-западе Испании, возвращает часть карантинных ограничений для 70 000 жителей района Ла Маринья, что провинции Луго, в связи с ростом количества новых больных.

Согласно решению, жители Ла Маринья не смогут выезжать за пределы зоны на карантине, кроме рабочих поездок. Также снова запрещено собираться группами более 10 человек.

"Сейчас у нас уже 106 положительных случаев, накануне добавились 21. Мы решили, что необходимо усилить ограничения ... чтобы предотвратить экспоненциальный рост количества больных", - отметил в комментарии СМИ представитель региональных органов здравоохранения Хезус Васкес.

Въезд и выезд в регион будет ограничено в течение 5 дней. В течение этого времени органы здравоохранения будут мониторить ситуацию для принятия дальнейших решений.


Как сообщали Українські Новини, в Испании врачи лечат больных коронавирусом с помощью "морской терапии". 

Тем временем после трех месяцев карантина в Англии заработали пабы, рестораны и парикмахерские. 

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