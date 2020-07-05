В Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин

Вслед за районом Сагрия, испанская Галисия вводит карантин в районе Ла Маринья из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Галисия, автономное сообщество на северо-западе Испании, возвращает часть карантинных ограничений для 70 000 жителей района Ла Маринья, что провинции Луго, в связи с ростом количества новых больных.

Согласно решению, жители Ла Маринья не смогут выезжать за пределы зоны на карантине, кроме рабочих поездок. Также снова запрещено собираться группами более 10 человек.

"Сейчас у нас уже 106 положительных случаев, накануне добавились 21. Мы решили, что необходимо усилить ограничения ... чтобы предотвратить экспоненциальный рост количества больных", - отметил в комментарии СМИ представитель региональных органов здравоохранения Хезус Васкес.

Въезд и выезд в регион будет ограничено в течение 5 дней. В течение этого времени органы здравоохранения будут мониторить ситуацию для принятия дальнейших решений.



Как сообщали Українські Новини, в Испании врачи лечат больных коронавирусом с помощью "морской терапии".



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