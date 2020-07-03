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03 июля 2020, пятница, 16:02 743
Мир 2020-07-03T16:30:03+03:00
Українські Новини
В столице Сербии ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

В столице Сербии ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Сербия, Белград, чрезвычайная ситуация, Ужесточение карантина, коронавирус в Сербии
Белград, Сербия. Фото: pixabay
Белград, Сербия. Фото: pixabay

В столице Сербии (Белград), которая является одной из немногих стран, готовых принимать украинцев без карантина, власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за новых вспышек коронавируса. Об этом сообщает телеканал РТС.

Как отмечает ведомство, согласно последним данным, в процентном соотношении количество новых случаев инфицирований в Белграде составляет более 80%. Количество активных случаев коронавируса в Сербии составляет 1966 человек.

Мэр столицы Зоран Радоичич принял решение об объявлении чрезвычайного положения для противодействия распространению инфекции.

Так, с сегодняшнего дня в городе ограничивается количество людей во время публичных собраний. Будут проведены три комплекса мер, касающихся ограничения собраний людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек на открытом воздухе.

Кроме того, в Белграде запрещается работа ночных клубов и заведений общепита, у которых нет летних площадок, от 23:00 вечера до 6:00 утра.

Помимо этого, власти закрывают студенческие общежития, где было выявлено большое число заболевших.

Как сообщали Українські Новини, 21 июня, в Сербии состоялись общенациональные выборы после трех месяцев карантина по всей Европе, вызванного пандемией коронавируса.

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