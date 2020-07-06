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06 июля 2020, понедельник, 08:48 40
Мир 2020-07-06T08:49:40+03:00
Українські Новини
В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные по странам 6 июля

В мире продолжает увеличиваться количество случаев коронавируса. Данные по странам 6 июля

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews

В понедельник, 6 июля, в мире зарегистрировано 11 449 707 случаев заражения коронавирусом, 6 863 847 человек выздоровели, 534 267 - умерли, в то время, как сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу. 

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Больше всего случаев заражения коронавирусом в США, где вирус подтвердили у 2 888 635 человек, 129 947 из них умерли, а 906 763 - вылечились.

На втором месте находится Бразилия. Коронавирусом заразились 1 603 055 человек, выздоровели 1 029 045 человек и 64 867 человека не смогли побороть болезнь.

На третьем месте находится Индия, где коронавирусом заразились 697 413 человек, умерли - 19 693, а вылечились - 424 433.

На четвертом месте Россия, где коронавирусом заразились 680 283 человек, всего в стране 10 145 летальных случаев и 449 995 человек выздоровели.

На пятом месте Перу, где зафиксировали 302 718 случаев заболевания COVID-19. Количество умерших в стране составило 10 589, 193 957 - выздоровели.

Как сообщали Українські Новини, в США за сутки зафиксировали почти 50 тыс. случаев коронавируса.

Тем временем в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения

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