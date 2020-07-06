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06 липня 2020, понеділок, 10:28 15
Європа 2020-07-06T12:45:02+03:00
Українські Новини
Деякі європейські країни знову посилили карантин

Деякі європейські країни знову посилили карантин

Елизавета Кесельман
Європа, Коронавірус, Закриття кордонів, Відкриття кордонів
Європа. Фото: pixabay
Європа. Фото: pixabay

Деякі країни Європи повторно повернули карантин, і закрили кордони через нові спалахи коронавірусу попри те, що з 1 липня Європейський союз відкрив свої кордони для 14 країн

Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

Так, з відсьогодні, 6 липня, Греція закриває кордон для всіх громадян Сербії до 15 липня. Заборона на в'їзд діє з 6:00. Таке рішення було прийнято через два дні після того, як в сербській столиці Белграді була оголошена надзвичайна ситуація.

Також в Іспанії посилили обмеження в автономних регіонах Галісія і Каталонія. У Галісії локальний карантин введено в районі Ла Маринья провінції Луго з 70 тисячами жителів, де за минулу добу було виявлено 106 нових випадків COVID-19.

В'їзд і виїзд в регіон буде обмежений на найближчі п'ять днів. Крім цього в суботу на карантин було закрито місто Льеда з 200 тисячами жителів, що в Каталонії.

Крім цього, 5 липня був введений карантин в трьох містах Косові - Пріштіна, Феризай і Вучитрн.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор.

В МЗС планують повернути затриманих в Афінах українців 6 і 7 липня.

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