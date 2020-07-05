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05 июля 2020, воскресенье, 20:14 12
Внешняя политика 2020-07-05T20:15:13+03:00
Українські Новини
В МИД планируют вернуть задержанных в Афинах украинцев 6 и 7 июля

В МИД планируют вернуть задержанных в Афинах украинцев 6 и 7 июля

Валерия Драгомирова
МИД, Греция, Афины, Коронавирус, Возвращение украинцев
Афины. Фото: pixabay
Афины. Фото: pixabay

Возвращение задержанных в Афинах (Греция) украинских граждан планируется 6 и 7 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами "Афины - Киев": Wizzair - 07.07 в 21:55, Ryanair - 06.07 (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение)", - сказано в нем.

Согласно сообщению, ночью 4 июля после получения обращения на "горячую линию" посольства относительно 17 граждан Украины, которые не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, консул Украины немедленно вышел с ними на контакт.

Должностное лицо посольства утром в воскресенье прибыло в полицейский участок и доставило питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины.

Благодаря проведенной работе с полицией украинцам было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта.

Консулы Украины на данный момент сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к указанным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура депортации.

МИД обращает внимание граждан Украины на необходимость внимательного изучения информации о режиме въезда в Грецию.

Отмечается, что это не первый случай, когда авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию.

Как сообщали Українськi Новини, туристам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму. 


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