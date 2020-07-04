В Испании закрыли на карантин район с 200 тысячами жителей

В то время, как в Испании 250 тыс. больных Covid-19, власти в северо-восточной Испании распорядились закрыть округ в пределах города Льейда из-за вспышки коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Региональная власть в Каталонии в субботу объявила, что с полудня по местному времени движение с и в район Сагрия в пределах города Льейда будет ограничено.



Жители смогут вернуться в район до 4 часов вечера. В Сагрии проживает более 200 000 человек.

Это впервые Испания ограничила свободу передвижения после прекращения действия чрезвычайного положения 21 июня.

В пятницу региональные органы здравоохранения заявили, что зарегистрировали скачок в 60 случаев за 24 часа, в результате чего общее число инфекций в округе превысило 4000.

Новые вспышки связаны с работниками сектора сельского хозяйства в сельской местности.

В Испании действовал жесткий карантин с марта по июнь. Подтверждено, что более 28 000 человек умерли от коронавируса в Испании.



Как сообщали Українські Новини, Испания открыла границы для туристов.



Кроме того, в Испании врачи лечат больных коронавирусом с помощью "морской терапии".