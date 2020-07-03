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  • Рубль в конце рабочей недели подорожал. Курс российской нацвалюты на 3 июля
03 июля 2020, пятница, 11:15 217
Экономика 2020-07-03T11:15:25+03:00
Українські Новини
Рубль в конце рабочей недели подорожал. Курс российской нацвалюты на 3 июля

Рубль в конце рабочей недели подорожал. Курс российской нацвалюты на 3 июля

Анна Рудык
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В пятницу, 3 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 2 июля, повысился на 1 копейку, и составляет 3,33 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг повысился по сравнению со 2 июля на 3 копейки и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 3 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,93
Максимальный 3,78 5,00
Минимальный 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 июля на 24,45 коп. до 27,3468 UAH/USD, курс покупки – повысился на 17,66 коп. до 26,9400 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Тем временем, отставку Смолия Рада рассмотрит в пятницу на внеочередном заседании.

Кроме того, финансовый комитет Рады рекомендует парламенту уволить Смолия.

Также в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины, а послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине

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