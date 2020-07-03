Доллар перед выходными взлетел на 24 копейки, а евро - на 30. Курс валют на 3 июля

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 июля на 24,45 коп. до 27,3468 UAH/USD, курс покупки – повысился на 17,66 коп. до 26,9400 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 22,18 коп. до 30,0697 UAH/EUR, курс продажи повысился на 29,23 коп. до 30,7361 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,9400 27,3468 30,0697 30,7361 3,29 3,94 Максимальный 27,1500 27,6500 30,3000 31,2000 3,78 5,00 Минимальный 26,7000 27,2000 29,6000 30,4000 2,30 3,77

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Тем временем, отставку Смолия Рада рассмотрит в пятницу на внеочередном заседании.

Кроме того, финансовый комитет Рады рекомендует парламенту уволить Смолия.

Также в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины, а послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине