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03 июля 2020, пятница, 05:25 877
Экономика 2020-07-03T05:25:01+03:00
Українські Новини
Нацбанк понизил гривну на 41,01 коп. Почем валюта в пятницу

Нацбанк понизил гривну на 41,01 коп. Почем валюта в пятницу

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара, Яков Смолий
Доллар
Доллар

После того, как глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,0050
1 доллар США 27,1801
1 швейцарский франк 28,7971
10 иен 2,5286
10 российских рублей 3,8592
1 евро 30,6592


Как сообщали Українські Новини, отставку Смолия Рада рассмотрит в пятницу на внеочередном заседании. 

Кроме того, финансовый комитет Рады рекомендует парламенту уволить Смолия.

Тем временем в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины, а послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.


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