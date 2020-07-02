Рубль немного подорожал в четверг. Курс российской нацвалюты на 2 июля

В четверг, 2 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 1 июля, повысился на 2 копейки, и составляет 3,32 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг снизился по сравнению с 1 июля на 1 копейку и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 2 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,90 Максимальный 3,73 5,00 Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 июля на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,02 коп. до 26,6784 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Тем временем пециалисты ГК Forex Club считают, что в июле Национальный банк будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD. Помимо этого, рынок в июле ожидает "вялое движение" из-за низкой активности экспортеров и импортеров, а также ограниченного спроса на валюту со стороны населения.