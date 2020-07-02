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02 июля 2020, четверг, 18:58 693
Верховная Рада и партии 2020-07-02T20:11:30+03:00
Українські Новини
Отставку Смолия Рада рассмотрит в пятницу на внеочередном заседании, - Арахамия

Отставку Смолия Рада рассмотрит в пятницу на внеочередном заседании, - Арахамия

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Внеочередное заседание, Давид Арахамия, отставка Смолия
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявяет, что Верховная Рада намерена провести 3 июля внеочередное пленарное заседание для рассмотрения отставки главы Национального банка Якова Смолия.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"После этого (очередного заседания) мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и дальше идем... в 14:00", - сказал он.

По словам Арахамии, парламентарии также могут рассмотреть заявление председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева об отставке.

Как сообщали Українськi Новини, финансовый комитет Рады рекомендует парламенту уволить Смолия.

Тем временем в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины, а послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.

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