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25 июня 2020, четверг, 14:34 126 Обновлено
Кабмин 2020-06-25T14:49:00+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил и.о. министра образования Шкарлета

Кабмин назначил и.о. министра образования Шкарлета

Елена Новикова
Кабмин, Министерство образования и науки Украины, Назначение на должность, Сергей Шкарлет, Министр образования и науки, Исполняющий обязанности
Сергей Шкарлет. Фото: wikipedia.org
Сергей Шкарлет. Фото: wikipedia.org

Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и исполняющим обязанности министра образования и науки.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в четверг, передают Українськi Новини.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил временно исполняющую обязанности министра образования и науки Любомиру Мандзий за работу.

Шкарлет родился в 1972 году в Узбекистане, является экономистом, профессором, доктором экономических наук.

С июля 2001 года он является ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С сентября 2006 года Шкарлет - профессор кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С мая 2010 года ректор Черниговского государственного технологического университета.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль выступал за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Однако комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендовал парламенту его назначать и вопрос не выносился в зал для голосования.

10 июня Владимир Зеленский встретился с Сергеем Шкарлетом а рамках рабочего визита в Черниговский национальный технологический университет встретился.

Также Шкарлет задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличных.

Кроме того, после отставки Кабмина Гончарука Анна Новосад отказалась продолжать работать в составе нового правительства. А обязанности министра выполняла замминистра образования Любомира Мандзий.

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