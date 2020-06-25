Кабмин назначил и.о. министра образования Шкарлета

Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и исполняющим обязанности министра образования и науки.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в четверг, передают Українськi Новини.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил временно исполняющую обязанности министра образования и науки Любомиру Мандзий за работу.

Шкарлет родился в 1972 году в Узбекистане, является экономистом, профессором, доктором экономических наук.

С июля 2001 года он является ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С сентября 2006 года Шкарлет - профессор кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С мая 2010 года ректор Черниговского государственного технологического университета.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль выступал за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Однако комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций не рекомендовал парламенту его назначать и вопрос не выносился в зал для голосования.

10 июня Владимир Зеленский встретился с Сергеем Шкарлетом а рамках рабочего визита в Черниговский национальный технологический университет встретился.

Также Шкарлет задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличных.

Кроме того, после отставки Кабмина Гончарука Анна Новосад отказалась продолжать работать в составе нового правительства. А обязанности министра выполняла замминистра образования Любомира Мандзий.