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10 июня 2020, среда, 20:40 228
Президент 2020-06-10T20:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский встретился с кандидатом в министры образования Шкарлетом

Зеленский встретился с кандидатом в министры образования Шкарлетом

Кира Молчанова
Министерство образования, Чернигов, Министр образования, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский на совещании по туризму в Каменец-Подольском. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский на совещании по туризму в Каменец-Подольском. Фото: president.gov.ua

После заявления о трудностях с поиском министра образования, Президент Владимир Зеленский встретился кандидатом на должность министра образования и науки Сергеем Шкарлетом в ходе посещения в рамках рабочего визита Черниговского национального технологического университета.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский, который находится с рабочей поездкой в ​​Черниговской области, посетил Национальный технологический университет в Чернигове. Ректор университета Сергей Шкарлет ознакомил главу государства с научно-техническими разработками и достижениями студентов и преподавателей", - сказано в нем.

Также Зеленский пообщался с членами студенческого совета.

Ранее Президент сам анонсировал, что в ходе посещения Черниговского технологического университета поговорит со студентами для принятия решения о целесообразности назначения его ректора Шкарлета министром образования.

Подробности относительно итогов общения в пресс-релизе не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский был намерен 10 июня посетить Черниговский национальный технологический университет и пообщаться с его студентами для принятия решения о целесообразности назначения его ректора Сергея Шкарлета министром образования, хотя кандидат был членом Партии регионов.

Экс-министр образования Анна Новосад не планирует продолжать работать в составе нового правительства.

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