подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июня 2020, четверг, 13:47 219
Финансы 2020-06-18T14:45:01+03:00
Українські Новини
Шкарлет задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличных

Шкарлет задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличных

Елена Новикова
электронные декларации, электронное декларирование, Декларации о доходах, Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет. Фото: wikipedia.org
Сергей Шкарлет. Фото: wikipedia.org

Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет, которого Денис Шмыгаль предлагает Раде назначить министром образования и науки, задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и 30 тыс. долларов наличных.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Так, Шкарлет задекларировал 509 577 гривен заработной платы в Черниговском национальном университете, 3 546 гривен зарплаты от Министерства образования и науки и 85 376 гривен зарплаты, полученных женой на основном месте ее работы.

Шкарлет также задекларировал наличными 70 тыс. гривен и 30 тыс. долларов у себя и 15 тыс. гривен и 32 тыс. долларов - у жены.

Кроме этого, кандидат в министры культуры задекларировал  2 личных автомобиля: Toyota Land Cruiser, 2011 года выпуска, и Mitsubishi Pajero, 2013 года выпуска, а также автомобиль жены - Ford Kuga Titanium, 2012 года выпуска.

Также Шкарлет указал в декларации квартиру в Чернигове (76,9 кв. м), принадлежащую его жене.

Как сообщали Українськi Новини, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Сергей Шкарлет может стать министром образования и науки.

Также 10 июня Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Черниговский национальный технологический университет встретился с Сергеем Шкарлетом.

Больше новостей о: электронные декларации электронное декларирование Декларации о доходах Сергей Шкарлет

Шмыгаль предлагает Раде назначить Шкарлета министр...
Технические проблемы: реестр электронных деклараци...
Член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас получил 6,3...
Венедиктова задекларировала офис в Харькове, Porsc...
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина
Бюджет недополучил 7 млрд гривен доходов из-за некачественного прогноза обменного курса
Новости
Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени 14:40
Бюджет недополучил 7 млрд гривен доходов из-за некачественного прогноза обменного курса 14:18
Наличие "государева ока" Лещенко не уберегло "Укрзализныцю" от закупки "левых" запчастей на 100 млн гривен 14:18
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина 14:18 Инфографика
Польский авиаперевозчик LOT возобновит рейсы из Киева 2 июля 14:06
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:10
Скриншот:facebook.com/CizinecNeniOtrok
В Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам 12:39
больше новостей
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ 22:18
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
ВНО - 2020 будет добровольным: выпускники смогут выбрать форму оценивания знаний
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok