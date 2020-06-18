Шкарлет задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличных

Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет, которого Денис Шмыгаль предлагает Раде назначить министром образования и науки, задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и 30 тыс. долларов наличных. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини. Так, Шкарлет задекларировал 509 577 гривен заработной платы в Черниговском национальном университете, 3 546 гривен зарплаты от Министерства образования и науки и 85 376 гривен зарплаты, полученных женой на основном месте ее работы. Шкарлет также задекларировал наличными 70 тыс. гривен и 30 тыс. долларов у себя и 15 тыс. гривен и 32 тыс. долларов - у жены. Кроме этого, кандидат в министры культуры задекларировал 2 личных автомобиля: Toyota Land Cruiser, 2011 года выпуска, и Mitsubishi Pajero, 2013 года выпуска, а также автомобиль жены - Ford Kuga Titanium, 2012 года выпуска. Также Шкарлет указал в декларации квартиру в Чернигове (76,9 кв. м), принадлежащую его жене. Как сообщали Українськi Новини, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Сергей Шкарлет может стать министром образования и науки. Также 10 июня Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Черниговский национальный технологический университет встретился с Сергеем Шкарлетом.