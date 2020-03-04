Новосад не хочет продолжать работу в новом Кабмине, - СМИ

В то время, как Владимир Зеленский и предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, министр науки и образования Анна Новосад не планирует продолжать работать в составе нового правительства.

Кандидатур на должность министра образования и науки пока нет, сообщает "Украинской правды. Жизнь" со ссылкой на собственные источники.

Вероятно, это может быть и исполняющий обязанности.

Журналисты обратились к Анне Новосад относительно этой информации. Пока она эту ситуацию не комментирует.

Также издание сообщает, что заменить руководительницу Министерства здравоохранения Звездную Скалецкий может Илья Емец, который работал министром МЗ при Януковиче и сейчас возглавляет Центр детской кардиохирургии.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада на заседании в среду рассмотрит вопросы деятельности Кабинета Министров. Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. В свою очередь Гончарук уже написал заявление об отставке.

3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил предложил кандидатуры в новый Кабмин.