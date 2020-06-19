Новым министром образования и науки может стать Сергей Шкарлет. Что о нем известно

Министром образования и науки могут назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета. Премьер-министр Денис Шмыгаль выступает за его назначение, а Президент Владимир Зеленский 10 июня Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Черниговский национальный технологический университет встретился с Сергеем Шкарлетом. Українськi Новини собрали основные факты из биографии возможного министра образования и науки.

Сергей Шкарлет родился в 1972 году в Узбекистане, экономист, профессор, доктор экономических наук.

С июля 2001 года ректор Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С сентября 2006 года профессор кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С мая 2010 года ректор Черниговского государственного технологического университета.

В 2004 и в 2010 годах поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича и Партию регионов. Баллотировался в Черниговский областной совет от этой партии в Деснянском районе Чернигова на местных выборах того же года. Был избран депутатом Черниговского облсовета в канденцию 2010-2015 годов.

2015 баллотировался в Черниговский областной совет как представитель Блока Порошенко, но выборы проиграл.

Как сообщали Українські Новини, Шкарлет задекларировал 42,8 тыс. гривен средней ежемесячной зарплаты и $30 тыс. наличных.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Сергей Шкарлет может стать министром образования и науки.