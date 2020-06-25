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25 червня 2020, четвер, 14:34 10
Кабмін 2020-06-25T16:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив в. о. міністра освіти Шкарлета

Кабмін призначив в. о. міністра освіти Шкарлета

Елена Новикова
Міносвіти, Міністр освіти, Сергій Шкарлет
Сергій Шкарлет. Фото: wikipedia.org
Сергій Шкарлет. Фото: wikipedia.org

Ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета Кабінет Міністрів призначив заступником міністра освіти і науки і виконуючим обов'язки міністра освіти і науки.

Відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні в четвер, 25 червня, передають Українські Новини.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував тимчасово виконуючій обов'язки міністерці освіти і науки Любомира Мандзій за роботу.

Шкарлет народився в 1972 році в Узбекистані, є економістом, професором, доктором економічних наук.

З липня 2001 року він є ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З вересня 2006 року Шкарлет - професор кафедри менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З травня 2010 року ректор Чернігівського державного технологічного університету.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступав за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Однак комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій не рекомендував парламенту його призначати і питання не виносилося в зал для голосування.

10 червня Володимир Зеленський зустрівся з Сергієм Шкарлетом а рамках робочого візиту в Чернігівський національний технологічний університет.

Також Шкарлет задекларував 42,8 тис. гривень середньої щомісячної зарплати і $30 тис. готівки.

Крім того, після відставки Кабміну Гончарука Новосад Ганна відмовилася продовжувати працювати у складі нового уряду

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