Кабмин назначил нового врио министра образования

Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки заместителя министра Любомиру Мандзий вместо Юрия Полюховича, который исполнял обязанности с сентября 2019.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

При этом Кабмин признал утратившим силу решение от 10 марта, которым врио министра образования был назначен первый замминистра образования Полюхович.

Мандзий занимает должность замминистра образования с сентября 2019 года.

Она с 2016 года возглавляла департамент образования и науки Львовской обладминистрации.

С 2007 по 2016 год была доцентом кафедры политологии философского факультета Львовского национального университета имени И. Франко.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров при этом, назначая новый Кабмин Шмыгаля Рада не назначила никого на должность министра образования и науки.

Также Бородянский рассказал, почему отказался возглавлять Минкультуры.