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17 июня 2020, среда, 20:14 58
Кабмин 2020-06-17T20:15:45+03:00
Українські Новини
Шмыгаль предлагает Раде назначить Шкарлета министром образования и науки

Шмыгаль предлагает Раде назначить Шкарлета министром образования и науки

Елена Новикова
МОН, Назначение на должность, Денис Шмыгаль, Сергей Шкарлет, Министр образования и науки
Сергей Шкарлет. Фото: wikipedia.org
Сергей Шкарлет. Фото: wikipedia.org

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, с которым 10 июня встретился Владимир Зеленский в рамках рабочего визита Черниговского национального технологического университета.

Соответствующие проект постановления №3675 зарегистрированы в Раде 17 июня, передают Українськi Новини.

Сергей Шкарлет родился в 1972 году в Узбекистане, экономист, профессор, доктор экономических наук.

С июля 2001 года ректор Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С сентября 2006 года профессор кафедры менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

С мая 2010 года ректор Черниговского государственного технологического университета.

Как сообщали Українськi Новини, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Сергей Шкарлет может стать министром образования и науки.

На данный момент обязанности министра выполняет замминистра образования Любомира Мандзий.

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Шмыгаль предлагает Раде назначить Шкарлета министром образования и науки
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